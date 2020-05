Klop mora na matematiku, ispadanje iz Bundeslige za mesec dana, znači i pojačanje!

Zanimljiva situacija, Liverpul bi mogao da se okoristi o nastavak Bundeslige, tačnije rasplet do 15. juna.



Nije tajna da Nemac želi Milota Rašicu, momka iz Vučitrna koji igra za davljenika, ekipu Verdera. Ovaj Kosovar je stigao iz Vitesea u Bundesligu, priča se da bi Dortmund želeo da ga kupi kao zamenu za Džejdona Sanča, ali i da ima ponudu Lajpciga.



Ali, Liverpul je potpuno drugi nivo, naime, Rašica bi rado u jedan od najvećih klubova na svetu, a položaj na tabeli bi mogao da mu pomogne.



Sezona se nastavlja, klub iz Bremena je pretposlednji, male su šanse da ostanu u ligi, ali i dalje mogu da stignu 16. Fortunu i izbore se za plej aut. Međutim, ako to matematički bude nemoguće, odnosno ispadnu do 15. juna, aktivira se klauzula u ugovoru Rašice i on je slobodan za 15 miliona evra.



To bi značilo da već tada neko može, bez obzira što će se Bundesliga i dalje igrati da plati 15 miliona i kupi Rašicu.



Da li će Liverpul iskoristiti šansu, ako Verder ispadne za mesec dana videćemo, tek, engleski mediji pišu da je za tu cenu Klop itekako raspložen da dovede 23-godišnjeg krilnog napadača.