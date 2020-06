Klop ga želi pored Van Dajka, i Murinjo o njemu mašta, ali on hoće samo - PSŽ!

Kalidu Kulibali preferira transfer u PSŽ i spreman je da odbije ponude Liverpula i Mančester Junajteda, ako mu se ukaže prilika da ode u Pariz.



Senegalac je rođen u Francuskoj, tamo je i odrastao, pa je na neki način to ipak njegova domovina, i Pariz je posebno mesto za njega.



Istina, nikada nije živeo u Parizu, ali je sve do 2012. i transfera u Genk živeo u Francuskoj.



Doduše, njegov transfer je daleko od bilo kakve realizacije, jer Napoli i dalje insistira na sumi od 100 miliona evra, što niko ne može i ne želi da plati u ovom trenutku.



Senegalac ovog meseca puni 29 godina, a ima ugovor do 2023. godine, tako da Napoli ne mora da žuri sa prodajom.



Problem može da bude samo ako Senegalac bude insistirao na odlasku i bude nezadovoljan, a De Laurentis ostane tvrdoglav.



No, jedno je sigurno, ako neki klub može da ponudi najveću moguću svotu novca, onda je to sigurno PSŽ, tako da bi to moglo da ide u prilog i Kulibalijevoj želji.







Zanimljivo, Kulibali je Napolija koštao samo 7,75 miliona evra, za koliko je stigao leta 2014. iz Genka.







Vremenom je izrastao u jednog od najboljih štopera Serije A i samim tim i najtraženiji u Evropi. Murinjo ga je želeo i u Junajtedu i sada u Totenhemu, samo što je to za Sparse misaona imena. Klop bi pre uložio novac u Vernera, a ne može do obojice, tako da PSŽ možda i jeste jedina, a videćemo i koliko realna opcija.