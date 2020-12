Klinac slučajno objavio Sitijev transfer?

Mančester Siti ne pruža očekivane partije tokom ove sezone u Premijer ligi.



Analitičari za to vide razlog u izostanku Fernandinja, to jest nedovoljno dobroj zameni u vidu Rodrija. Iskusni Brazilac koji ima pune 35 godine je od 2013-te na "Etihadu", došao je iz Šahtjora za sumu od trideset miliona funti. A izgleda da će po kraju sezone biti slobodan igrač, ako je verovati njegovom mlađem saigraču Koutu.



Mladi Brazilac je potpisao za Siti u julu ove godine, ali je prosleđen u Đironu kao pozajmljen igrač.



"Bio sam nedelju dana u Mančesteru. Imao sam priliku da sednem na kafu sa Brazilcima u klubu. Takođe sam imao i večeru sa Fernandinjom koji me je pozvao. On je moj prijatelj, redovno se čujemo preko Vacapa. Ipak neću biti srećan da zaigram sa njim, napušta nas ove godine", izjavio je Kouto.













Fernandinjo ima ugovor do kraja tekuće sezone, nastupio je na tek 11 utakmica ove sezone. Jasno da će Gvardiola i Siti teško nadomestiti njegov odlazak. Radi se o lideru na terenu koji je sa Sitijem osvojio tri Premijer lige.