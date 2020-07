Kinezi imaju novac za Mesija? Ostalo će prepisati od Juventusa?

Inter je raspalio maštu svojih navijača, siluetom Mesija na milanskoj katedrali, ova priča se pominje godinama, još je Morati želeo da ga dovede u klubu, ali deluje neverovatno.



Sa druge strane, Antonio Konte je konstatovao da je lako projektovati sliku Argentinca na crkvi, ali da ga je dosta teže dovesti.



Marota je odbacio ove priče, još kada je Mesijev otac Horhe pre par nedelja kupio kuću u Milanu, on je to učinio da bi bio rezident Italije, zbog poreza, a ne jer će sin doći u Inter.



Ali, italijanski mediji ne prestaju da dižu prašinu jer Suning svakako ima moć da dovede Mesija, i navodno oni su sračunali troškove transfera.



Za to bi bilo potrebno, da se Mesiju ponudi jasno svetski rekord u primanjima, deset miliona više nego što zarađuje u Barseloni, dakle oko 50 miliona neto. Ali, s obzirom na italijanske zakone to bi bilo 65 neto, Juve je tako kupio Ronalda koji košta oko 58 miliona.



Mesi bi potpisao po izboru na tri ili četiri godine, najverovatnije ovo prvo, što bi koštalo oko 200 miliona evra.



Da li bi se isplatilo?



U marketinškom smislu svakako, Juventus je eksplodirao dolaskom Ronalda, Mesi istina nije toliko popularan, ali je blizu, u stvari u top 3 sa Nejmarom.



Zbog toga Kinezi veruju da bi marketinški svakako mogli da pokriju deo transfera kroz uvećane prihode (oni u Aziji već beleže silan porast), a o tome koliko bi igrački dobio Inter nije potrebno govoriti.







E sada, kako bi transfer bio pravdan, mada je pomalo deplasirano govoriti o FFP posle odluke Lozane o Sitiju. Naime, Mesi bi poput Nejmara, deo novca dobio kroz reklame, Suninga, verovatno i Pirelija koji je jako zainteresovan za čitavu priču što bi rasteretilo budžet Intera i oni bi lakše ostali u granicama trošenja.



Nije neizvedivo što se tiče novca, na kraju Suning je među tri kineske najvrednije kompanije, a i Alibaba, odnosno Džek Ma je akcionar, sa petinom deonica.



Sve to kako rekosmo novac čini dostupnim, ali teško je verovati da će Mesi napustiti Barselonu u leto 2021. i preći u Italiju. Ako ode, zbog lomova u klubu, što je malo verovatno, on bi se vratio u Argentinu i završio u Njuelsima karijeru.