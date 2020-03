Kejnu prekipelo, uskoro veliki problem za Totenhem?

Totenhem je prošle sezone došao u poziciju da se u finalu bori za najvredniji klupski trofej. Ipak "pevci" su izgubili od Liverpula rezultatom 2:0 i tako ostali bez "klempavka".



Očekivano je bilo da "pevci" nastave sa uspesima, ali to se nije desilo. Usledila je smena Poketina i dolazak Murinja. Totenhem je u seriji od tri meča bez pobede te su na osmom mestu Premijer lige.



Kejn se polako oporavlja od povrede, ali engleski reprezentativac je progovorio o daljim planovima.



"To je jedna od onih stvari na koju ne mogu da odgovorim ni sa 'DA' ni sa 'NE'. Volim Spurse i uvek ću ih voleti. Uvek sam pričao ako da ako ne osetim napredak kao tim, ili da ne idemo u pravom pravcu, neću ostajati samo da bih bio tu"



"Ambiciozan sam igrač, želim da napredujem, želim da postanem jedan od najboljih igrača. Sve zavisi od toga šta će biti sa timom i kako zajedno napredujem. Tako da nije definitivno da ću ostati do kraja karijere u Totenhemu, ali svakako postoji mogućnost i da ostanem", izjavio je Hari Kejn putem Instagrama.









Kapiten "pevaca" je meta nekoliko timova, pominju se Real Madrid, Juventus i sijaset premijerligaša. Ponuda svakako ima, pitanje je da li ga Murinjo može ubediti u ostanak makar još jednu sezonu i potencijalnim osvajanjem nekog trofeja u bliskoj budućnosti.