Kavani blizu! Ugovor na tri godine i garantovana borba za titulu!

Edinson Kavani je svakim danom sve bliži potpisu sa Interom. Francuski mediji pišu da je Inter ispunio najvažniji uslov Urugvajca, a to je ugovor na tri godine.



Inter je spreman da ponudi Kavaniju ugovor do juna 2023, kada će Urugvajac napuniti 36, što mu je bilo od ključnog značaja.



Plata nije toliki problem, jer je Kavani navodno svestan da ne može da ima primanja ni blizu kao u Pari Sen Žermenu.



Važan je projekat, a Kavani vrlo dobro zna šta znači kada Antonio Konte sedi na klupi. Uostalom, u sezoni 2012/13, Kavanijevoj poslednjoj u Napoliju, Konteov Juventus je pobegao Napolitancima i osvojio Skudeto sa devet bodova više.



Sada su uloge zamenjene, Konte je u Interu, a Kavani želi da se vrati u Italiju i konačno osvoji Skudeto.



On je u Seriji A igrao od 2007. do 2013. godine, za Palermo pa za Napoli, a onda je dominirao sedam godina u Parizu, gde je postigao 200 golova na 300 utakmica i osvojio sve moguće trofeje osim Lige šampiona.







Podsetimo, njemu ističe ugovor 30. juna i onda će biti slobodan u izboru nove sredine.





Ne treba da podsećamo da je Kavani projektovan da bude zamena za Lautara Martineza, koji će gotovo sigurno karijeru nastaviti u Barseloni.