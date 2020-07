Katalonski supermarket, Barsa stavila 12 igrača na transfer listu!

Ako je verovati madridskim medijima, Barselona je spremna za veliko čišćenje ovog leta.



"Marka" tvrdi da je 12 igrača praktično na transfer listi, da ih klub ne želi u narednoj sezoni i učiniće sve da ih proda, dovede Lautara Martineza, ali i smanji iznos za plate, kako bi eventualno otvorio prostor za dolazak Nejmara, što ipak nije toliko verovatno.



Rezervni golman Neto bi trebalo da napusti klub, već smo rekli, za umtitija nema mesta među četvoricom štopera, Semedo bi mogao da bude prodat Mančester Sitiju. Levi bek Firpo, nadaju se u Barseloni, biće deo transfera Lautara, a Todibo koji je na pozajmici u Šalkeu je takođe otpisan i za njega će biti prihvaćena ponuda iz Nemačke ili eventualno Italije.



Arturo Vidal i Ivan Rakitić imaju ugovore još godinu dana, ali na njih klub ne računa, što naravno ne znači da će i otići, Vidal ima ponude Intera i Bekamovog Intera, Rakitić bi u Sevilju, ali i jedan i drugi ne žele da se odreknu velikog novca koji im je ostao u poslednjoj sezoni ugovora.







Misterija je Osman Dembele, ako PSŽ prihvati, on bi bio deo sporazuma za Nejmara, Mbape želi da igraju u tandemu, ima navodno i ponudu Liverpula, ali on je bio skeptičan prema tome da napusti Barsu. Kutinjo je na prodaju, to nije novina, čekaju se ponude iz Engleske.



Ni Martin Brajtvajt koji je došao kao ispomoć zimus neće dobiti šansu, Rafinja i Alenja koji su takođe deo sezone bili na pozajmicama će ili biti prodati, ili idu na nove pozajmice.



Cilj je jasno, za Barsu, skupiti što više novca, ali se i osloboditi ogromnih plata pojedinih igrača. Ako sračunamo primanja neto, pomenuti fudbaleri koštaju klub oko 60 miliona evra, odnosno 110 bruto godišnje, pa je jasno da bi njihovim prodajama bila ostvarena ogromna ušteda.