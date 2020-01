Karlitos Tevez - Najneverovatniji mogući povratak?

Italijanski mediji lansirali su priču o povratku Karlitosa Teveza, ali ne u Seriju A, već PL. Navodno, Junajted razmišlja da ga uzme na pozajmicu do kraja sezone, on je u svom trećem boravku u Boki, ali čini se da klub više ne razumišlja o njemu i da bi lako mogli da mu se zahvale.



Za Junajted je igrao od 2007. do 2009. osvojio i Ligu šampiona, Ser Aleks je učinio sve da ga zadrži, njegovim menadžerima je nuđena ogromna provizija, ali je Tevez odbio predlog "Đavola" i preselio se u rivalski Siti. Sećate se verovatno i transparenta, "Dobrodošao u grad" kojim je Tevez dočekan u Sitiju što je propisno iznerviralo Fergija koji je takav potez "bučnih komšija" ocenio kao "kretenski".



Naravno, ovo je bila aluzija da je Siti u samom gradu, a Junajted na periferiji, odnosno u okolini Mančestera.



Tevez bi bio jeftino rešenje, već je bio u klubu, ostao bi do leta, kao zamena za Rašforda, koji je povređen, ali ovo je teško zamisliti posle svega, izdaje i odlaska u Siti...