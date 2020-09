Karletove "karamele" mogle bi da budu gorke za mnoge, ovo je Anćelotijev Everton!

Everton dugo sanja o Ligi šampiona, godinama ulažu hrpu novca na pojačanja, ali utisak je da dosad nisu imali trenera koji je mogao da odgovori zahtevima i ispuni ambicije uprave.



Sredinom minule sezone stigao je Karlo Anćeloti, jedan od najuspešnijih evropskih trenera i jasno je da su na "Gudisonu" konačno krenuli pravim putem.



Iskusni Italijan je iskoristio polusezonu da testira igrače koje ima na raspolaganju i da sa sportskim direktorom Marselom Brandsom napravi plan za letnji prelazni rok, koji je zasad odrađen perfektno.



Stigla su dva pojačanja koja obećavaju, Alan iz Napolija i Hames Rodrigez iz madridskog Reala, a sada je potvrđeno i da je na pragu kluba Abdulaj Dukure i da je sve spremno za zvaničnu promociju odličnog francuskog veziste u Liverpulu.



Dakle, Karleto je ocenio da mu treba novi vezni red, urađena je potpuna generalka, potrošeno je oko 80 miliona evra.



Veliki broj igrača je i na izlaznim vratima kluba, u engleskoj štampi se spekuliše da su višak Volkot, Bernard, Sigurdson, Delf, Bolasi, Sandro Ramirez i Muhamed Bešić.



Mogli bi solidno da zarade na prodaji ovih igrača, a jasno je i da sa pojačanjima nisu završili, utisak je da bi Anćeloti u klubu voleo da vidi još makar četiri, pet novih igrača.









Nije najzadovoljniji Pikfordom i želi da mu pojača konkurenciju, navodno želi Serhija Romera iz Mančester junajteda, Argentinac je postao treći golman na "Old Trafordu", njegovo angažovanje moglo bi da bude pun pogodak.



Što se tiče pozicije štopera, izgleda da je postignut dogovor oko angažovanja talentovanog Fikaja Tomorija iz Čelsija.



Mladi engleski internacionalac je dobio priliku kod Lamparda u sezoni za nama, umeo je da zablista i pokazao je da je pred njim lepa budućnost.



Čelsi je pojačao odbranu pre svega Tijago Silvom, stigao je i Malang Sar, ali će i on poput Tomorija na pozajmicu.



"Plavci" jure još jednog štopera, a Tomori će se kaliti na "Gudison parku".



Anćeloti je zainteresovan i za Veslija Fofanu iz Sent Etjena, ovog defanzivca prati veliki broj ekipa, navodno i Lester sprema ponudu za njegove usluge.



Što se tiče mesta desnog beka, u klub se vratio Džondžo Keni sa pozajmice u Šalkeu, ali ako Anćeloti proceni da nije dovoljno dobar da bude alternativa za Kolmana, "Karamele" imaju rešenje, zainteresovani su za Kolina Dagbu iz Pari sen Žermena.



Ukoliko "Sveci" uspeju da se dogovore sa Arsenalom oko Beljerina, Dagbi će biti otvorena vrata ka "Gudison parku".







Desno krilo je problem, a mogao bi da ga reši Lion Bejli iz Leverkuzena. Jamajčanin kojeg su svojevremeno poredili sa Arjenom Robenom je nekako pao drugi plan, pružao je nešto slabije partije u dresu "Farmaceuta", ali je jasno i dalje da poseduje veliki kvalitet i još veći potencijal, pa se na "Gudisonu" nadaju da bi mogli da se dogovore sa Bajerom i presele ga u svoje redove.



I za kraj, još jedan špic, jeftinija opcija bio bi Fernando Ljorente, kojeg Anćeloti takođe dobro poznaje.



Druga opcija je Maksi Gomez iz Valensije, "Slepi miševi" rasprodaju ekipu, svako praktično može da ide po pravoj ceni, Urugvajca su Selti platili samo 14,5 miliona evra (poslali su i Minu i Saenza u suprotnom smeru), utisak je da bi sada tražili 30ak za njegove usluge.



Gomez je u prvoj sezoni na "Mestalji" postigao 10 pogodaka u Primeri, pre toga je za Seltu upisao 30 golova za dve sezone.