Karletova prva dva pojačanja - Kapiten prvaka Francuske i vezista Junajteda!

Karlo Anćeloti već uveliko sprema narednu sezonu, ova je praktično izgubljena za ekipu Evertona, koja je na 12. mestu na tabeli, daleko od zone ispadanja, ali i od mesta koja vode u evrokupove.



Tako iskusni stručnjak može da se posveti pripremanju terena za narednu sezonu, u kojoj će "Karamele" pokušati da se uključe u borbu za mesta koja vode u evropska takmičenja.



Želja kluba je i Liga šampiona, to su svima jasno stavili do znanja kada su na klupu tima postavili bivšeg osvajača tog takmičenja, ali i Premijer lige.



Karleto u januaru nije pojačavao ekipu, to će učiniti ovog leta i prvo pojačanje bi mogao da bude kapiten Pari sen Žermena Tijago Silva.



Izvesno je da će Brazilac napustiti Pariz po isteku ugovora, pretpostavlja se da će ostati u klubu za završnicu Lige šampiona, ali da će nakon toga otići.



Dvojac je sarađivao u Parizu i čini se da bi Anćeloti mogao da ubedi iskusnog štopera da mu se pridruži na "Gudison parku" kao slobodan igrač.







Prema najnovijim informacijama, na radaru kluba je i vezista Mančester junajteda Andreas Pereira.



Brazilac nije impresionirao u dresu "Đavola", iako je dobio puno prostora ove sezone, spekuliše se da je Solskjer voljan da ga proda već ovog leta.



Everton je zainteresovan, ali nisu jedini koji prate 24-godišnjeg vezistu, kako se Pereira nalazi i na radaru Vest Hema i Njukasla.