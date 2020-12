Karijus se vraća?!

Po mišljenju mnogih, najbolje bi bilo da je Loris Karijus završio karijeru te 2018. godine nakon utakmice koju je sudio naš Milorad Mažić.



Bilo je to finale Lige šampiona kada je Karijus direktan krivac za poraz Liverpula od Real Madrida, nakon toga mu je karijera otišla silaznom putanjom toliko da je od prvog golmana Liverpula stigao do rezerve Union Berlina.



Ipak, i dalje je član Liverpula jer ga vezuje ugovor, na pozajmici je u prestonici Nemačke i moguće je da će se vratiti već u januaru.



Andreas Lute je golman koji je prvi izbor u Union Berlinu, a Karijus je branio samo jednom do sada ove sezone, pa je to razlog zašto Liverpul razmatra njegov povratak.



Nije došao u Nemačku da bude drugi izbor, čekamo povratak u Liverpul, a potom najverovatnije na novu pozajmicu ili možda čak i prodaju.