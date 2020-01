Kapiten Junajteda odlučio!

Kako stoje stvari, Antonio Konte će uskoro dobiti željeno pojačanje.



Pojavile su se nedavno informacije da je Ešli Jang blizu prelaska na "Meacu", da bi potom osvanule informacije da Mančester junajted želi da ga zadrži i da mu je uprava spremila novi ugovor.



Sada je "Skaj" došao do informacije da je kapiten odbio ponudu sa "Old Traforda" i da želi da krene za Aleksisom i Lukakuom u Milano.



Podsetimo, dvojac je letos napustio Mančester i pojačao redove "Neroazura", sada će kako stvari stoje da im se pridruži i Ešli Jang.



Konte je naložio upravi da mu angažuje nekoliko pojačanja, Jang može da pokrije više pozicija, te je zbog toga izbor pao na njega, a do kraja meseca se očekuje da iskusni Englez zaduži opremu milanskog Intera.