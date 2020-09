Kao što smo i pretpostavili, dve panične kupovine Junajteda za kraj?

Mančester Junajted i dalje čeka. Tačnije Ole Gunar Solskjer gleda ka Edu Vudvordu, navijači su očajni. Svi igrači koje je Junajted želeo su ili preskupi, ili su završili u drugim klubovima, poput Bena Čilvela.



U svakom slučaju, moraće nekoga da dovedu, i dalje postoji slaba nada oko Sanča, ali u ovom trenutku je nerealno da plate 120 miliona evra.



Pisali smo o paničnim kupovinama, u vreme Mojesa, pa izgleda kao da se istorija ponavlja.



Naime, kako pišu italijanski mediji, Solskjer je presekao, probaće da dovede iskusnog Perišića. Hrvat nije ostao u Bajernu, otpisan je u Interu, čeka novi klub. Njega je Murinjo želeo da dovede u klub, ali je tada Inter tražio 55 miliona, ili nešto manje i Marsijala na pozajmicu sa otkupom. Ali, jasno, to je odbijeno.



Perišić je jeftiniji od Daglasa Košte, može da igra kraj obe linije, mada je bolji levo, ali Norvežaninu je potreban iskusan igrač.



Drugi fudbaler koji bi trebalo da stigne je Aleks Telješ, levi bek Portoa. Danas protiv Palasa igraće Šo, ali je sklon povredama, videćemo kako će se kretati sezona, ali u Junajtedu ne smeju da ostanu kratki na toj poziciji.







Sa druge strane, Telješ je imao ponudu PSŽ, no Kurzava je ostao, pa sada bi Brazilac koji je ranije igrao u Turskoj i za Inter mogao da bude prodat takođe za nešto više od 20 miliona evra.



Junajted bi tako potrošio još 40 miliona za "prvu pomoć", van de Beka su platili 50, i to bi bilo to. Nisu doveli štopera, niti se čini da će uspeti da se oslobode Džonsa i Roha, pa je jasno da će ovaj prelazni rok biti mnogo lošiji nego što su navijači očekivali...