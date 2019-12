Kao epidemija! Zvanično, posle Nejmara i Vidal tužio Barsu!

Arturo Vidal na sve načine pokušava da napusti Barselonu. On želi u Inter, Katalonci nemaju ništa protiv, ali traže 20 miliona evra, Italijani nude samo 12.



Zbog toga se, kako piše "ABC", Čileanac odlučio da tuži Barsu. Posle Nejmara on je učinio isto, samo što Brazilac traži neisplaćeni bonus za lojalnost, pre odlaska u PSŽ.



Vidal tvrdi da mu Barselona duguje oko 2.5 miliona evra i da je aktivirao klauzule iz ugovora koji je u leto 2018. potpisao sa Kataloncima.



Iz Barse je stigao odgovor da mu ne duguju ni evro, da je pogrešno protumačio ugovor.



O čemu se radi?



Vidalovi advokati smatraju da je bonus dobio samim tim što je odigrao 60% utakmica, što je osvojena titula, kao i što se klub kvalifikovao u četvrtfinale Lige šampiona. Klub odgovara da Vidal nije odigrao predviđeni broj mečeva i da zbog toga nema pravo na bonus.



Uz to u Barseloni veruju da Vidal ume da broji, da je lako izračunati koliko je mečeva proveo na terenu i da je ovo samo deo pritiska da klub popusti prihvati ponudu Intera i pusti ga da ode u Seriju A.