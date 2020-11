Fabio Kanavaro ostaje kao jedini defanzivac koji je dobio Zlatnu loptu.



Italijan je to uradio u jeku Kalčopolija, to jest posle Svetskog prvenstva u Nemačkoj 2006. godine kada su "Azuri" osvojili titulu prvaka sveta.



Fabio je sada trener Guangžu Evergrandea, iz daleke Kine u Italiju se vraća njegov sin Andrea.



16-godišnji Andrea će nositi dres Lacija. Naglašeno je da se mlađi Kanavaro vraća iz edukacionih razloga, ali nastupaće i za Lacio uzrast do 17 godina.



Fabio je karijeru počeo u Napoliju, stric Paolo takođe - mladi Andrea je ipak odabrao Rim.