Kakvo će biti transfer leto? Jedna stvar sigurna, tri cifre postaju misaona imenica, evo i zbog čega! Ko će biti najskuplji?

U Evropi ovih dana traje rasprava oko toga koliko će pasti cena igrača usled ekonomske krize koja će uslediti nakon korone. Ono što je sigurno je da transferi neće biti tako veliki, a neka procena Italijana je da bi oko 30% mogla da padne cena igrača.



Sada je jasno, Nejmar će sigurno za dugo vremena ostati najskuplji igrač svih vremena, jer recimo Mbape ima ugovor još dve godine, Real ga sigurno neće kupiti ovog leta, a sledećeg, 12 meseci pre isteka ugovora koštaće znatno manje.



Podsetimo, za više od 100 miliona proteklih godina dovedeni su u razne klubove Grizman, Žoao Feliks, Ronaldo, ranije Kutinjo i Dembele, niko od njih sada ne vredi toliko.



Recimo, Barselona ne bi mogla u ovom trenutku da proda Dembelea za više od 50 ili 60 miliona.



Priča se o Lautaru Martinezu kao čoveku za koga će biti plaćena klauzula od 111 miliona, ali realno to neće učiniti niko.



Italijanski ekonomista Marko Belinaco kaže da bi eventualno uz trejdove, trampe, kusure, mogao da se desi neki takav transfer, ali to je malo verovatno.



U najboljoj poziciji su Mančester Siti i Mančester Junajted koji imaju novca, ali ni oni neće moći da priušte Kejna za 200 miliona, to je nemoguća misija.



Ni Dortund ne može da proda Sanča za 120 miliona, čak ni tri cifre sada ne dolaze u obzir, bez obzirao što mediji pumpaju priču, njegova cena će biti manja, a žele ga Junajted i eventualno Real Madrid.



Kako će se odraziti na naše igrače?



Uzmimo primer Sergeja Milinković Savića.













Igra odličnu sezonu, Lotito bi mogao da ga proda, ali sada to neće učiniti jer nema kluba koji bi platio 100 miliona evra, iako je ranije predsednik Rimljana tražio, ili je makar to tvrdio, odbijao ponude od 120.



Bleki Milenković ima dve varijante, jedna da potpiše novi ugovor sa Fiorentinom, drugu da bude prodat, ali ranije su Toskanci tražili 50 miliona, Napoli je nudio 30, sada je i to teško očekivati da "Ljubičasti" dobiju.



U sličnoj situaciji su Grujić koga je Liverpul želeo da proda za 40 miliona evra, da ne pominjeno, one druge zaboravljene poput Andrije Živkovića...



Dakle, veliki transferi u prošlost, prelazni rok ma kada bude bio uglavnom će doneti razmene i slične stvari, svi će čuvati najbolje igrače. a klubovi koji žive od prodaja imaće dosta problema.