Kakve vesti za Jovića! Zidan otpisao četvoricu, stigla ponuda za Benzemu?!

Ostala su još četvorica igrača kojih Real želi da se oslobodi.



Pošto su prodati Džejmsa Rodrigeza, Hakimija, de Frutosa, Havija Sančeza, SOskara, Sora, Danija Gomeza i prikupili oko 100 miliona evra od transfera, ostalo je da zaokruže odličan prelazni rok.



Podsetimo, pozajmili su opet Kuba, Rejniea, Valjeha, Brahima Dijaza i Sebaljosa, a sada bi da reše problem sa još četvoricom igrača.



Jedan je nerešiv, pisali smo juče, Garet Bejl ne želi da ode, niti ima ponuda, osim eventualno Junajteda i Totenhema, ako bude bio slobodan, ali Real traži 25 miliona, što niko neće platiti jer Bejlova primanja su ogromna.



Reguljon ima ponude iz Engleske i Nemačke, čak se pominje i povratak u Sevilju, Real bi ga prodao sa opcijom otkupa, ali recimo Junajted na to ne pristaje. Španski reprezentativac je neko sa kim u Realu računaju, ali kada se Marselo povuče.



Na dvojicu napadača Zidan ne računa. Prvi je Borha Majoral kome je propao transfer u Lacio, sada se nada da bi Valensija mogla da ga kupi kao zamenu za Rodriga koji je otišao u Lids.



Što se tiče Marijana Dijaza on ne želi da ode, imao je ponudu Benfike, ali za sada nema nameru da napusti klub, iako neće igrati. Dao je gol u "El Klasiku", čak su i mediji špekulisali da treba da dobije šansu pre Jovića, ali očigledno Zidan smatra drugačije. A i Jović je skupo plaćen, Real se neće odreći velikog novca bez još jedne šanse za Srbina.











U klub su se vratili osim Reguljona i Odriozola iz Bajerna, on će biti alternativa Karvahalu, a Odegard je godinu dana pre roka povučen iz Sosijedada, kako bi preuzeo konce od Modrića. Vratio se i Lunjin, ukrajinski golman sa pozajmice iz Ovijeda, on će biti rezerva Kurtoi, pošto Areola nije otkupljen i vraćen je Pari Sen Žermenu.



A sada bomba, koja sigurno neće eksplodirati. Lion je poslao ponudu za svog bivšeg heroja Karima Benzemu. Žuninjo želi bivšeg saigrača, ali to je nemoguća misija. Francuzi su na putu da prodaju Depaja, žele da Benzema vodi mladi tim, ali jasno, Real ga neće pustiti, čak ni da ponude Auara u zamenu. Lion je probao da ubedi i Tijaga Silvu da potpiše za njih, ali on je otišao u Čelsi.



Benzema će sigurno naredne sezone predvoditi napad "Los Blankosa", mada ne krije da mu je namera da karijeru završi u Lionu.