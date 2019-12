Kakva "trilema", Ibrahimović, Haland ili Matić!?

Milan i dalje pokušava da se pojača. Mnogo imena je u igri, neka su i nerealna, a i dalje se sve vrti oko Ibrahimovića.



Danas mediji u Italiji donose neverovatnu informaciju da se Ibra dvoumi jer misli da je tim slab, da neće moći da ih podigne i da ne želi da kvari svoj legat u Italiji. Radije bi u Everton sa Anćelotijem, gde je tim ozbiljniji, u njega je puno uloženo i niko ne veruje da "Karamele" nisu ekipa za sredinu tabele, iako se trenutno nalaze blizu zone ispadanja.



"Rosoneri" čekaju odgovor, mada su navijači mnogo više zagrejani za Halanda.



Zbog čega bi Norvežanin izabrao Milan, pre Junajteda, Juventusa i Red Bul Lajpciga?



Navodno, u pitanju je minutaža koju bi imao, plus plata, 5.5 miliona godišnje, uz Donarumu bi postao najplaćeniji igrač kluba. Jasno je da bi u Junajtedu mogao da uzme više novca, ali sa druge strane, teže bi mu bilo da se nametne.



Što se Juventusa tiče, oni bi ga kupili, ostavili u Salcburgu, ali ni u kom slučaju ne može da računa na tako jak ugovor, dok se ne dokaže.



Treća meta je Nemanja Matić koga želi i Inter. Ali, dok Konte ipak insistira na Vidalu, Pioli vidi Srbina kao prvu opciju na sredini terena. On je tražio od kluba da se oslobode, pre svih Kesija, kako bi sakupili novac za Matića, odnosno njegovu platu. Uzeli bi ga na pozajmicu od Junajteda i otkupili sledeće sezone. Matić ima ugovor od sedam miliona evra godišnje, dakle za proleće bi Milan morao da plati 3.5 plus verovatno dvadesetak miliona za transfer u junu. Matić ima ponude i iz Španije, videćemo šta će na kraju odlučiti i hoće li ga Solskjer uopšte pustiti ove zime.