Kakva sinergija! Mendeš opet "namešta" igrače Murinjo, posle Džedsona, stižu još par menadžerskih igrača u Totenhem!

Žedson Fernandez je stigao u Totenhem, ali to je tek početak. Sada će se videti Murinjov uticaj, makar tako smatraju navijači "Pevaca", a jasno da će, kao i obično, iza transfera stajati Mendeš.



Jer, gde je on, tu su i igrači koje Murinjo kupuje. Zamena za Kejna neće biti Ze Luiš, problem je jasan, radna dozvola za igrača sa Kape Verde je nemoguća misija. On je po povratku iz Rusije dao sedam golova u dvanaest utakmica, ali transfer nije moguć.



No, ne sumnjajte, Mendeš će već naći rešenje za Murinja. Osim što mu je menadžer i advokat, jedan od najvećih menadžera u svetu fudbala ima zaista dugu saradnju sa klijentom. Kada Murinjo preuzme posao, često stignu Mendešovi igrači.



Tako je bilo još 2004. kada je "Posebni" preuzeo Čelsi i doveo sa sobom Paula Fereiru i Karvalja, a kasnije je doveo i Maniša na pozajmicu.



Posle otkaza u Čelsiju, Murinjo je otišao u Italiju, setimo se samo Kvarežme koji je proglašavan dva puta za promašaj, odnosno "Zlatnu kantu" godine, a onda u Realu počeli su da stižu Mendešovi igrači. Anhel di Marija je plaćen 40 miliona, Fabio Koentrao je stigao takođe iz Benfike, a u timu je Mendeš već imao Ronalda, Pepea, tog leta je doveo i Karvalja.



Pričalo se tada da kontroliše i svlačionicu, a kada se Murinjo vratio u Čelsi, došlo je do nove saradnje. Vilijan i Atsu su dovedeni na leto, u Čelsiju je bilo teže jer je radila i "jevrejska" veza preko El Zahavija.



Zatim je Murinju doveo Dijega Koštu i Felipea Luisa iz Atletika, a vratio je i Drogbu. Kasnije je stigao i Radamel Falkao koji je bio povređen. U Junajtedu nije uspeo da se nametne pored Rajole, koji je povratak Pogbe uslovljavao dovođenjem svojih igrača, Mihtarijana i Ibrahimovića. Naredne godine je doveo i Lindelefa, pa Dioga Daloa iz Portoa pre nego što je Murinjo smenjen.



I sada Totenhem, stiže Gedson, saradnja između Mendeša i Murinja se nastavlja, niko ne sumnja da će neki od Mendešovih igrača stići u Totenhem do kraja zime.



Pominje se Kanselo koji nije dobio šansu posle dolaska iz Juventusa u Siti, kao i štoper Benfike Ruben Dijaz. Mendeš predstavlja i Fauzija Gulama koga Napoli želi da se oslobodi. Međutim na spisku nema baš napadača kvaliteta Totenhema, pa se pominje Pjontek, s tim da Murinjo nije oduševljen i traži nekog drugog igrača.



U svakom slučaju, Mendeš će spremiti nešto...