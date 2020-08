Kakva priča! Lids vraća "bludne sinove", engleske reprezentativce, Bijelsa dobija još par strašnih pojačanja!

Svojevremeno nakon što je sjajnim kupovinama uspeo da Boro bez nekih sredstava, sa Karankom na klupi uvede u PL, sportski direktor Lidsa, Viktor Orta je kupovao zvučna imena i nije se isplatilo.



Ali, taj tim je u Čempionšipu bio mnogo slabiji od sadašnjeg Lidsa, plus nije imao Bijelsu na klupi.



Vlasnik Andrea Radrizani spreman je da uloži 100 miliona evra u pojačanja, ali poslednju reč ima argentinski trener. On ima vrlo preciznu viziju toga šta je potrebno, i smatra da je najvažnije da pojača konkurenciju, odnosno da ima veći broj igrača. Bijelsin stil rada podrazumeva velike napore, neretko se tim zbog malog broja fudbalera raspadne u drugom delu sezone, dešavalo mu se u Bilbaou, Marseju, pa i prošle godine u Lidsu.



Sada to neće dozvoliti.



Lids naime planira da za 15-tak miliona evra vrati dvojicu svojih nekadašnjih juniora, jedan je Deni Rouz, koji je bio na pozajmici u Njukaslu i na koga Murinjo ne računa, a drugi Fabijan Delf još jedan bivši reprezentativac, kapiten Vile i nekadašnji igrač Sitija koji je prošlu sezonu proveo u Evertonu. Iskustvo njih dvojice u PL bi bilo pravo blago za Lids, Rouz je levi bek, tu već Bijelsa ima Larućija koji je prošao školu Liverpula, a Delf je igrao i levog beka kod Pepa, ali je vezni fudbaler. Ulaganja bi trebalo da budu najveća u odbranu, naime, Lukas Martinez Kvarta je prva meta, štoper Rivera bi koštao verovatno 20-tak miliona, debitovao je za reprezentaciju, Bijelsa mora da nađe zamenu za Vajta koji se vraća u Brajton, a bio je lider odbrane.



Drugi Južnoamerikanac koji bi trebalo da stigne je Emi Buendija iz Noriča, miomak koji je bio i u Realu i u Hetafeu, a igrao je poslednje dve godine za "Kanarince", ofanzivni vezista, imao u nogama 34 meča u PL ove sezone.



Džek Harison koji je na pozajmici iz Sitija će ostati, a meta je pogotovo, ako Brentford izgubi od Fulama u finalu plej ofa, možda i najbolji igrač Čempionšipa Said Benrahma. On je zapalio Englesku sa 17 golova i 10 asistencija, Brentford računa da bi mogao da uzme oko 35 miliona evra za Alžirca koga želi još par jačih Premijerligaša, a čak je pominjan i Real, mada su to nagađanja.











I na kraju, napadač.



Problem je što se Lids spori sa Lajpcigom oko Ogastina koji je doveden zimus, povredio se, nije ni bio u klubu posle prekida zbog pandemije. Sada Nemci traže novac jer ima klauzulu o obaveznom otkupu ako Lids uđe u ligu, ali Jorkširci to osporavaju, ne žele Francuza koji je pre povrede imao kameo od tri meča, a moraju u njega da ulože 20 miliona za otkup.











Ako uspeju to da izbegnu, meta u napadu je Kanađanin Džonatan David iz Genta. Momak iz Bruklina ima i ponudu Lila koji je prodao Osimhena Napoliju, ali bi PL svakako bio pravi mamac. On je dao 23 gola u sezoni, vredi oko 30 miliona evra, videćemo šta će biti od svega, ali bi sa Bamfordom, iskusnim napadačem i veteranom Ernandezom koji igra nešto povučenije mogao da čini baš ubitačan napad.