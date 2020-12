Kakva luda priča - Simeoneov otpisani, na zimu stiže kao spasilac u Barsu?!

Barselona traži jeftinog i iskusnog štopera, ukoliko ne uspe da dobije Erika Garsiju za "siću", a danas stižu nove informacije.



Kako prenosi list As, štoper Atletika Felipe je meta Barselone u zimskom prelaznom roku.



Ovaj 31-godišnji Brazilac u Atletiko je stigao prošlog leta iz Porta, u prvoj sezoni je bio važan za Simeonea, ali je ove u prvi plan iskočio Himenez, pa je Felipe potpuno pao u drugi. Čak i kada je Simeone igrao sa trojicom štopera, pored Savića i Himeneza igrao je Ermoso, tako da je jasno da je Felipe tek četvrti izbor.



Ipak, ni ovo neće biti lak posao za Barsu, jer Felipe ima ugovor do juna 2022. godine, a Atletiko ga je doveo za 20 miliona iz Porta.



Erik Garsija ostaje prvi izbor, ali je Barsa spremna da sačeka leto da ga dovede kao slobodnog, ako Siti ne spusti cenu.



Pitanje je da li će Atletiko pristati na manju nego što bi Siti pustio Garsiju, no, da sačekamo zimu.



Felipe je iskusan štoper, ima 31 godinu, visok je 1,90, mada je neverovatno da je u Evropu, tj. u Porto stigao tek kada je napunio 27, 2016. godine.







Podsetimo, Barsa ima mnogo problema na poziciji štopera, Đerar Pike će se vratiti tek u aprilu, Samjuel Umtiti je precrtan, pa Kuman ima samo Oskara Mingezu, Klemena Lenglea i Ronalda Arauha...