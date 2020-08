Kakva kontra Dortmunda, uzdrmali Junajted iz temelja najnovijim potezom! Sve propada?

Novi udarac za Junajtedove želje da dovede Džejdona Sanča. Naime, još dva dana je ostalo do isteka ultimatuma koji su Nemci uputili "Đavolima" oko Engleza.



Suma je 120 miliona evra, Vudvord se razmišlja, problem je što se klubovi i ne slažu sa dinamikom plaćanja, Junajted bi da razdeli na nekoliko godina rate za sjajnog fudbalera, Borusija traži odmah 70 miliona, a ostatak u naredne dve godine.



Stiče se utisak da "Milioneri" čine sve da odvrate Junajted, nije im potrebno da prodaju Džejdona Sanča, veruju da će njegova cena rasti i da kada se tržište oporavi mogu da uzmu više novca.



Zbog toga je usledio i novi potez kako bi Sančo ostao. Nude mu da produži ugovor koji traje do 2022. i da mu povećaju treći put od kada je u klubu platu, i to na 10 miliona evra (sada prima 6). To nije mnogo manje od onoga što bi dobio u Junajtedu, pa se sada Englez pokolebao.



I dalje se provlači priča da bi Sančo radije u Liverpul koji sada nema novca, i da je sve bliži ideji da sačeka.







Ed Vudvord ima istoriju odbijanja da plati velike transfere, ali na kraju redovno popusti, pa se navijači Junajteda nadaju da će to i ovoga puta biti slučaj.



Eventualne alternative, pre svih Kingsli Koman ne izazivaju neki entuzijazam, mada sa druge strane, postoje mišljenja da je bolje dovesti štopera i levog beka za novac koji bi uložili u Sanča i da su to pozicije na kojima bi pre svega trebalo tražiti pojačanja. Pominje se i dalje Kulibali kao sjajna opcija, i Čilvel na levom beku, sa njima dvojicom, to bi bila sasvim druga pesma.



Uz to, treba prodati Lingarda, Džonsa, Dalota, rešiti statuse igrača na pozajmicama, pre svih Smolinga, kako bi se napunila kasa. Ali vreme teče i to čini nervoznim Solskjera.