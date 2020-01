Kakva bomba! Nejmar doneo odluku, ovo su razlozi!

Izgleda da je došlo do preokreta na relaciji Nejmar - PSŽ. Brazilac je sada mnogo zadovoljniji i atmosferom u timu, i rezultatima, on veruje da "Sveci" ove sezone mogu i do titule šampiona Evrope.



Evo, o čemu se radi.



Naime, Pini Zahavi koga je angažovao kao ispomoć ocu nije uspeo da izdejstvuje transfer u Barselonu, ali mu je savetovao da razmisli.



Ima još dve godine ugovora, morao bi da se odrekne velikog dela novca kako bi ponovo igrao na "Kamp Nou", a PSŽ mu nudi i povišicu, on i Mbape bi bili plaćeno kao Mesi. Nejmar je ove sezone u šampionatu dao 11 golova u 12 mečeva i imao pet asistencija u šampionatu.



Kasnio je na pripreme, dočekan prezirom navijača jer je želeo da ode, ali sve se smirilo. Uz to, Nejmar je u odličnim odnosima sa Mbapeom, ali i Ikardijem, dok je njegov "neprijatelj" Kavani marginalizovan.



Recimo i to da bi ostanak Nejmara i odlazak Tuhela dodatno ubedio Mbapea da i sam potpiše novi ugovor. PSŽ najavljuje nova pojačanja, žele da ojačaju odbranu, ali i da pre kraja sezone završe posao sa Nejmarom i Mbapeom oko novih ugovora. To bi Leonardu omogućilo da mirnije planira stvari tokom leta.



Recimo i da je Nejmar na osam utakmica u nizu dao gol, ako pogodi protiv Lorijena u kupuon će srušiti rekord Karlosa Bjankija koji je Mbape stigao prošle nedelje. Ali, Mbape nije dao fok protiv Monaka, bivšeg kluba, pa sada Nejmar ima šansu da ostane sam na prvom mestu večne liste.



Dodajmo na kraju da i Barselona nema novca za Nejmara, ako PSŽ bude ostao pri ceni od oko 180 miliona evra, okrenuli su se Lautaru Martinezu, a priča se da bi mogli da napadnu Kuna Aguera, kako bi omogućili Mesiju da igra sa najboljim drugom.



U svakom slučaju "Nej" je mnogo dalje od povratka na "Kamp Nou" nego što je to bio slučaj letos.