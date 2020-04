Kakva bomba na klupi Njukasla, Argentinac iz snova! A onda slede pojačanja za nevericu!

Dok čekamo zvaničnu potvrdu preuzimanja Njukasla od strane konzorcijuma koji predvode Saudijci odnosno Bin-Salman, navijači već prave razne varijante kada je u pitanju novi menadžer, ali i igrači.



Stiv Brus se plaši smene, iako je imao solidnu sezonu do sada, a niko od novih vlasnika nije stupio u kontakt sa trenerom.



Jasno, ređaju se imena poput Alegrija i Poketina, kao kandidati za klupu, ali se konzorcijumu koji je od Ešlija kupio klub za 300 miliona funti ne žuri. Oni navodno žele da Brus završi ovu sezonu, osam su bodova iznad linije ispadanja, trebalo bi lako da zadrže status.



Ali, ono što je ključ je veliko trenersko ime, koje bi privuklo velike igrače. Jer, Njukasl će sigurno imati novca da recimo plati Drisu Mertensu više nego Inter, ili nekom drugom slobodnom agentu, ali samo neki veliki trener može da ubedi igrače tog kvaliteta. Recimo, govori se da bi Arturo Vidal sigurno stigao, u slučaju da Maks Alegri preuzme "Svrake".











Male su šanse da se vrati Benitez, a jedna od jeftinijih opcija bi bio Favr iz Dortmunda.



Igrači?



Njukasl je spreman da pregovara sa Aston Vilom oko Griliša, koga želi Junajted, ali to je već teška misija, no, osim Vidala i Martensa, mediji u Saudijskoj Arabiji pominju još nekoliko imena.



Alfredo Morelos iz Rendžersa je takođe meta, kao i nekoliko mlađih igrača poput Sumarea iz Lila koga žele veći klubovi. Pominje se i Vilijan koji će takođe biti slobodan, ali kako rekosmo sve zavisi od menadžera, novca ima, ali bi samo veliko ime na klupi privuklo one najbolje igrače.