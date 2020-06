Kako to da su Barsa i Juve na dobitku? Pjanić i Artur za pumpanje računa, hoće li danas Katalonci prodati još jednu zvezdu?!

Da je trampa normalna, odnosno da nema pumpanja finansijskih izveštaja, situacija je sledeća. Artur odlazi iz Barselone u Juventus za Pjanića i 9 miliona evra. Vrednost igrača nije ista, Artur je mlađi sedam godina, mada je Pjanić bolji igrač od Brazilca.



Ali, posao nije obavljen ovako.



Naime, Juventus je kupio Artura za 80 miliona, a Barsa će Pjanića platiti 71.



Šta menja stvar?



Pa činjenica da se ulaganje odnosi na rate, a prihod kroz računovodstvo prolazi odmah. Dakle, sa Barselonine strane, Artur je kupljen pre dve godine od Gremija za 30 miliona, potpisao je ugovor od šest godina, godišnja amortizacija je 5 miliona, prošlo je dve godine, pa mu je vrednost pala za 10 miliona. Ali, s obzirom da je prodat za 80, Barsa piše u knjige profit od 60 mioliona.



Juventus je Pjanića kupio za 35, ovde je situacija složenija, bilo je to 2016. godišnja amortizacija je 7 miliona. Za tri godina cena mu je pala 21 milion, ali je potpisao još dve godine produžetka. Pa kada je od 2018. to podeli na pet delova, godišnja amortizacija je 4.2 miliona. Dakle, ako bi računali ono što je ostalo, 2020. sada vredi 13 miliona. Pa kada to odbijete od onoga što će Barsa platiti to je ogroman profit na papiru za Juventus.











UEFA jasno može da reaguje da su cene nerealne, mnogi smatraju i da jesu, ali ipak, stvar je procene klubova, Pjanića je Juventus prodavao i odbijao ponude od 80 miliona prošle sezone...



Artur je po mnogima plaćen previše, ali Barsa će to upisati u svoj profit. Oni danas pokušavaju da dogovore još jednu prodaju, ali je malo vremena, čekaju odgovor od PSŽ. Hoće da godinu dana pre isteka ugovora prodaju Rakitića, Leonardo je bio zainteresovan jer Hrvat ne bi koštao puno, a Barsi je cilj da se oslobodi njegove plate, kao i Vidalove, no odgovor nije stigao.











Pjanić je rekao da je Barsa za njega san, on se dogovorio još u maju, Juventusu je trebalo mnogo da ubedi Artura, on se opirao, do trenutka kada je shvatio da, iako se ne slažu sa njegovom prodajom, uticajni igrači, ali i Setijen neće prstom mrdnuti. Uz to duplo veći novac koji će zarađivati u Juventusu nije za zanemarivanje.



Ovo kreativno računovodstvo inače Juventus je izveo i prošle godine, u kombinaciji sa Sitijem, nije jednostavno obavljena trampa Danilo i 35 miliona za Kansela, već je Kanselo plaćen 60, a onda je Juve kupio Danila za 25 miliona...