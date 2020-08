Kako ih samo proizvode! Imaćemo novog najskupljeg na svetu, od njega zavisi i Luka Jović!

Izgleda da je Lester svestan, posle gubitka trke za Ligu šampiona da će morati da napuni kasu. Ben Čilvel želi da ode, navodno je to saopštio i Rodžersu, a mediji tvrde da se pozdravio sa klupskim drugovima.



Međutim, čini se da je previše optimističan jer "Lisice" i dalje drže cenu, on će morati da u najmanju ruku izjednači rekord svog bivšeg saigrača Harija Megvajera kako bi otišao iz Lestera.



Cena je oko 90 miliona evra, Čelsi i Junajted su u trci. Prva ponuda "Plavaca" je odbijena, bila je oko 65 miliona, alternativa za Lamparda je Reguljon, ali on želi Čilvela.



U trku je ušao Junajted, Sančo je sve dalje, priča se da je klub spreman da prelomi i da novac uloži u Čilvela i Kulibalija, ovog drugog hoće i Siti. Za levog beka i štopera, Junajted bi morao da izdvoji više od 150 miliona evra, ali bi to navodno bile jedine dve kupovine u prelaznom roku.



Lester planira da nađe zamenu za Vardija koji je već veteran, ali i da pojača nekoliko pozicija u timu. Ostaće i bez Mendija koji je slobodan agent i navodno odlazi u Katar.



Rodžers hoće mladog reprezentativca Engleske Dvajta MekNila, nije odustao od Jovića, mada je pitanje želje Srbina da se preseli među "Lisice".







Alternativa je Odson Eduard iz Seltika, bivši igrač PSŽ koga Rodžers jasmno dobro poznaje.



Ako Čilvel ode, napravili su listu levih bekova među kojima su od poznatijih Aleks Grimaldo iz Benfike, Vajndal iz Alkmara, Aron Martin iz Majnca.



Što se Jovića tiče, priča se da bi mogli da mu ponude veću platu nego u Realu i time ga privole da im se pridruži. Podsetimo se, njihova ponuda Barsi od 50 miliona evra za Trinkaoa je odbijena, što znači da imaju novac za napadača i da je to prioritet Brendana Rodžersa.