Kako će pandemija uticati na prelazni rok?

Evropsko prvenstvo u fudbalu je odloženo za narednu godinu, kako stoje stvari biće odložene i Olimpijske igre, više OVDE.



Još uvek je neizvesno šta će biti sa nacionalnim šampionatima, ali i međunarodnim takmičenjima, bojazan je da bi brojni šampionati mogli da budu otkazani.



Zbog svega, pitanje je šta će biti i sa prelaznim rokom, koji bi trebalo da počne prvog jula u većem broju evropskih liga.



Ipak, s obzirom na situaciju, sve bi moglo da bude pomereno, pa tako i transfer period.



Dotični Kiran Megvajer sa Univerziteta u Liverpulu je procenio da će doći do promene datuma, ali da bi moglo da dođe i do promena u obeštećenjima.



Poslednjih godina se troši ogroman novac u fudbalu, prekretnica je bio transfer Nejmara u PSŽ iz Barselone za 222 miliona evra.

To bi moglo da se promeni zbog novonastale situacije, jer su svi evropski klubovi na velikom gubitku zbog ove pauze, a jasno je i da se publika neće vraćati na tribine kada se fudbalska sezona nastavi, te klubovi svakako neće moći da računaju na prihode od prodaje karata do kraja takmičarske godine.



Zbog toga će i transfer budžeti klubova biti značajno manji.



Pomenuti Megvajer veruje i da će klubovi recimo koristiti situaciju i da će klubovima koji su u velikim finansijskim problemima nuditi značajno manje novca. Naveo je primer da ako bi u normalnim okolnostima ponudili 30 miliona evra, u novonastaloj situaciji će nuditi gotovo duplo manje.



Dakle, koronavirus će ostaviti veliki trag i na fudbal, u to nema sumnje.