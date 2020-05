Kako će izgledati Real 2022? Jedan, dva, tri, Perez je kao čarobnjak, zamislite ovaj tim!

Pandemija je usporila plan Reala, ali ipak, oni u ovom trenutku imaju jasnu predstavu šta treba raditi, Zidan i Perez i pored nekih kadrovskih neslaganja, u principu imaju dogovor.



U ovom trenutku Zidanu su potrebni svi, kada se prvenstvo završi, onda će otpisati desetak igrača, neki će biti prodati, drugi otići na pozajmice.



U svakom slučaju, leto 2020. je rezervisano samo za jednog igrača, to je Kamavinga iz Rena. Njega Real hoće po svaku cenu, iako Ren drži najbogatija porodica na svetu. Oni oklevaju, ali sa druge strane, žele da napune kasu, mada će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona. Zidan je razgovarao sa Pinoom, predsednikom kluba, cena je oko 60 miliona evra, Real bi to uložio, Kamavinga ima ugovor do 2022.



Za sledeće leto, u to nema nikakve sumnje sledi napad na Mbapea. Da se nije desila korona, mnogi veruju da je Francuz bio viđen u Realu, ovako ostaće još godinu u PSŽ, što znači da Luka Jović ima još godinu da Zidana uveri da zaslužuje mesto u Madridu.



Na leto 2021. Real će se konačno osloboditi astronomskih ugovora Bejla i Rodrigeza, a Ramosu će biti ponuđen produžetak za sezonu. Otići će i Modrić, pa će biti dosta prostora za Mbapeovu platu, Francuzu će ostati godina ugovora sa Parižanima. On hoće da potpiše novi ugovor, ali sa klauzulom da Real može da otkupi njegov ugovor.











U leto 2022. stići će Haland, takav je plan. On nema ništa protiv da igra za Dortmund, cena mu je sada 120 miliona evra, sledeće godine biće 75, a Borusija će na kraju morati da ga proda. Provizija Rajole bi bila 15 miliona, provizija oca mladog igrača upola manja. Mnogi klubovi žele Halanda, ali on bi u Real zbog Odegarda koji će se u međuvremenu vratiti iz Sosijedada.



Real će tražiti i još jednog štopera, možda ostaviti Hakimija u Dortmundu još sezonu, ali tim za 2022. kakav su projektovali Zidan i Perez zvuči zastrašujuće.



Od ovoga teško da može bolje...