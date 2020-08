Kako bi izgledao Pepov napad sa Mesijem? Ovo su tri opcije i sve deluju zastrašujuće!

Mančester Siti planira da dovede Lea Mesija, u klubu smatraju da je i dalje veća šansa da Argentinac ostane u Barsi, ali su spremni za varijantu, novac nije problem.



Kada kažemo novac, radi se o Mesijevoj plati, narednih pet godina on bi bio deo Siti grupe, tri godine u PL i dve u Engleskoj, bio bi plaćen i kao igrač i kao ambasador celokupnog projekta što bi moglo da se razdeli na platu koja bi značila i izbegavanje problema sa FFP.



Siti je spreman i da Barseloni ponudi Anhelina i Erika Garsiju koje Katalonci žele i nešto novca, ali nikako 200 miliona koliko bi Barsa navodno prihvatila.



Mnogi smatraju da će Mesi javno sledeće nedelje kada se vrati u Kataloniju reći da želi da ode, neće pomoći ni Bertomeu koji je spreman da podnese ostavku, ako je to Mesijev problem.



No, razdor je dublji, kako smo pisali, Leo je pažljivo vagao mesecima, poraz od Bajerna i transfer politika kluba su bile samo ono što ga je uverilo da je u pravu što razmišlja da napusti Barselonu.



U Engleskoj se već bave načinom na koji bi Gvardiola mogao da upotrebi Mesija.



U jednoj varijanti, onoj najočiglednijoj, Mesi bi igrao u 4-3-3, sa Sterlingom i Kunom, ne bi bio na poziciji koju najviše voli.







Druga varijanta je da Gvardiola proba 4-3-2-1, gde bi praktično Mesi bio "lažna" devetka, ispred Sterlinga i Mareza.



I treća, najmanje verovatna je da De Brujnea i Sahina povuče kao duple plejeve, da Mesi bude ispred njih, praktično kao vezni ofanzivni igrač, a bliže golu igrali bi Sterling, Marez i Kun.



Ovo je teška solucija jer bi Gvardiolin presing padao baš na Mesiju, čini se da Siti nema luksuz da igra sa toliko ofanzivnih igrača.



U svakom slučaju, dolazak Mesija bi označio i kraj za Žesusa, jer iako Pep ne želi da ga proda, Argentinci bi imali prednost, a Mesijev trogodišnji ugovor bi značio i da će Kun produžiti boravak u Evropi kako bi igrao sa prijateljem.