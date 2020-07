Kakav posao, Adidas "dovodi" Zidanu galaktikosa?

Real Madrid je osvojio novu titulu, prvu u tri godine. Posle restarta su bili maltene savršeni, Benzema i Ramos su bili heroji obrta i velikog slavlja na "Bernabeu".



Sada se Zizu i ekipa okreću ka Ligi šampiona, pred njima je veliki zadatak - treba se nadoknaditi 2:1 protiv Mančester Sitija iz Madrida, Gvardiolin tim ima ulogu blagog favorita.



A upravo bi iz redova tima sa "Etihada" mogao da stigne i novi Galaktikos i to u vidu Rahima Sterlinga.



Englez je najbolji strelac Sitija, prvi put da je neko efikasniji od Kuna Aguera. Gvardiola je uspeo da izvuče najbolje iz svog krilnog igrača. Engleski mediji pišu kako se Sterling sprema na potpisivanje novog ugovora i to sa Adidasom.



Posao bi trebao da vredi preko 10 miliona funti na godišnjem nivou, sa tim da će se zarada povećavati u zavisnosti od uspeha Sterlinga i kluba čije će boje nositi. A to bi mogao da bude Real Madrid.













Sportski brend smatra da je vreme da ponove "Bekama", podsetimo nemačka kompanija je glavni snadbevač Madriđana, igrali su važnu ulogu u dolasku Dejvida Bekama na "Bernabeu" iz Mančester Junajteda.



Perez je pazario Azara prošlo leto, ali bez bitnije uloge Belgijanca ove sezone. Očekuje se skori odlazak Gereta Bejla, upravo bi Sterling mogao da preuzme njegovo mesto - nadamo se uz više uspeha.



Cena će definitivno ići preko 200 miliona evra, ukoliko do njega dođe.