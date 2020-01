Kakav dan za Čelsi, Francuz preti štrajkom, stiže OGROMNO pojačanje!

Čelsi ulazi u poslednje trenutke prelaznog roka tražeći napadača. U ovom trenutku, jasno je, moraju da prodaju Žirua, tačnije Francuz preti da se neće pojaviti na treningu, ako ga ne puste. Ima ponudu Lacija, ali i navodno Liona koji bi Dembelea mogao da proda Junajtedu.



Videćemo šta će biti, Čelsi se ustremio na Kavanija, pošto su pregovori Urugvajca i Atletika propali. Tačnije on se dogovorio sa "Jorgandžijama", ali sa druge strane klubovi nisu našli zajednički jezik.



PSŽ traži 25 miliona evra za "El Matadora" kome ističe ugovor na leto i to zaista nije malo, ali oni nemaju potrebu da prodaju Južnoamerikanca, a engleski klubovi su očajni. Kavani je meta Čelsija, Junajteda i Totenhema, ali ovi poslednji nemaju novca, dok Solskjer traži mlađe igrače.



U svakom slučaju, sada je sve na Čelsiju. Treba da ubede Kavanija, što je najlakše jer on ne igra u Parizu, a ovde bi bio standardan, da ispune njegove, ne male finansijske zahteve, i da plate Parižanima deo sume, eventualno ostatak isplate na kraju sezone.



Ali, uslovi za dogovor poslednjeg dana postoje, sat otkucava, navijači čekaju ogromno pojačanje.