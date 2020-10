Kada Džejms Pirs to kaže, dileme nema - Jedan od njih stiže u Liverpul!

Povreda Virdžila van Dajka odredila je i usmerila sva poslovanja Liverpula u zimskom prelaznom roku.



Ne postoji ni promil šanse da Klop ne kupi novog štopera, jer ni letos nije doveo četvrtog kada je otišao Dejan Lovren, pa sada praktično ima dva - Džoa Gomeza i Džoela Matipa, i Fabinja koji se pokazao kao odlično rešenje.



Ugledni novinar Džejms Pirs, koji uz Melisu Redi najbolje poznaje dešavanja unutar Enfilda, preneo je danas listu kandidata uz napomenu da jedan od ove četvorice sigurno dolazi, a to su - Dajo Upamekano, Ozan Kabak, Ben Vajt i Konor Kodi.



Krenućemo od prvog, pošto je to definitivno najbolje i najlogičnije rešenje, a nije ni skupo u odnosu na kvalitet. Dajo Upamekano je ove godine produžio vernost Lajpcigu, ali uz dogovor da klauzula na leto 2021. bude 42 miliona evra. Klop pod pritiskom može da izvede manevar godine i da doplati 8-10 miliona evra više na zimu, odnosno šest meseci pre aktivacije klauzule i da ga za pedesetak miliona dovede na Enfild. Ako nas pitate, nema boljeg ni logičnijeg rešenja, a Liverpul će svakako morati da "pljune" novac za štopera.



Ozan Kabak se i letos povezivao sa Liverpulom, on je jeftinija varijanta, Šalke bi ga pustio za 30-35 miliona evra, barem se tako spekulisalo.







Ben Vajt je takođe na listi, štoper Brajtona ima 23 godine, ali je problem što Galebovi neće da ga puste ispod 50 miliona evra, a onda je bolje da dovedu Upamekana, zar ne?



Četvrti je štoper Vulvsa Konor Kodi, inače dete Liverpula, koji je u klubu proveo od svoje 12. do 21. godine, kada je otišao u Šefild Junajted na pozajmicu, kasnije ga je otkupio Hadersfild, a posle samo jedne sezone, 2015. otkupili su ga Vulvsi.



Danas je na posebnoj ceni, iako ima 27 godina, dobrim partijama za Vulvse stekao je status reprezentativca. Odigrao je ove godine tri partije za Gordi Albion, u 27. godini je debitovao za reprezentaciju.



Zaključak - Pirs tvrdi da će neko od njih doći u Liverpul, mada uvek ima mesta za ludi preokret. Ako pogledamo tržište, tu je možda i Kulibali, ali Liverpul ipak nije ni Siti ni Junajted, da preplati 29-godišnjeg Senegalca i nema mnogo šanse da Redsi ispune želju De Laurentisa i plate 80 miliona evra za njega.



Koje je po vašem mišljenju najbolje rešenje? Mi smo svoje rekli - Dajo Upamekano će biti kupovina decenije, a Klop ima priliku da izvede manevar i da odjednom povreda Van Dajka donese i nešto dobro na Enfild.



Klauzula je mala narednog leta, 10 miliona više bi moglo da bude i više nego dovoljno da Lajpcig pristane, jer svakako znaju da će već 1. jula 2021. više klubova aktivirati sumu od 42 miliona...