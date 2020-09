Kad krene nema stajanja, posle Španca i Portugalca, Klop naciljao još jedno pojačanje, ovo bi bio drim-tim!

Posle mnogo kritika, tihog leta, dovođenja Cimikasa iz Olimpijakosa kao alternative na levom boku, Liverpul je stupio u akciju.



Naime, oni su za manje od 48 sati prvo doveli Tijaga Alkantaru, a onda je usledilo kompletno iznenađenje, stigao je Portugalac Diogo Žota iz Vulverhemptona za blizu 50 miliona evra. Ovaj fudbaker je za dve godine postigao 16 golova, najveći kvalitet mu je univerzalnost, može da igra na svim pozicijama u napadu, ali i iza napadača.



Analize pokazuju da je on neka verzija Tomasa Milera, ali mnogi se pitaju zbog čega Redsi nisu doveli Tima Vernera koji je po svim pokazateljima bolji igrač, nego su kasno reagovali i potrošili novac na fudbalera koji je brz, ali nije fizički jak, ni posebno vešt sa loptom. Ali, ioma potencijal, pokazivao je to sa vremena na vreme, od Klopa se očekuje da ga odvede na viši nivo.







Samo to izgleda nije sve, Liverpul ne odustaje od Dembelea. Hteli bi Francuza na pozajmicu sa otkupom, on želi kod Klopa, Kuman nema ništa protiv ako mu dovedu Depaja. Što se Vajnalduma tiče, dolazak Tijaga znači da on ispada iz tima. Odlazak u Barsu je nemoguć dok Katalonci ne prodaju nekoga i smanje iznos plata koji je ogroman, liga ih je već upozorila da je to neodrživo. Ali, ako bi se oslobodili Dembelea i Suareza, otvorili bi prostor za Holanđane koji imaju manja primanja.



Recimo i to da će Liverpul prodavati, priča se da će se Vulvsi vratiti i posle mladog Hovera, pokušati da odvedu i Oksa Čembrlena...



Videćemo šta će biti sa Grujićem, mada je njegov menadžer rekao da će do zime ostati na "Enfildu" i dobiti šansu.