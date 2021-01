Juventusovo "uzmi ili ostavi", ultimatum Dibali!

Fudbalski klub Juventus postavio je ultimatum Paulu Dibali - potpiši novi ugovor ili ideš na leto.



Saga oko Dibalinog novog ugovora traje već mesecima unazad, Dibala je zahtevao daleko veću platu od dosadašnjih sedam miliona godišnje, ali Juventus mu je najviše ponudio 10.



Tutosport danas otkriva da je Juventus poslao poslednju ponudu ultimatum da može da ide na leto ako do tada ne produži ugovor.



Ponuda Juventusa glasi - 10 miliona evra godišnje plus dodatna dva kroz bonuse u skladu sa njegovim učinkom, odnosno golovima i asistencijama.



Fabio Paratići će uskoro zakazati sastanak sa Dibalinim agentom Horgeom Antunom kome će predočiti da će Argentinac biti prodat na leto ako do tada ne potpiše novi ugovor.



Dibala je u Juventus stigao iz Palerma leta 2015. godine za 40 miliona evra, do sada je odigrao 240 utakmica i postigao 97 golova.



Ove sezone igra veoma slabo, uglavnom je plan B, pošto udarni tandem čine Kristijano Ronaldo i Alvaro Morata.