Juventusov šlag na tortu? Četiri odlaska, dva velika pojačanja za kraj?

Juventus nije još završio prelazni rok. Fabio Paratići je otputovao u Englesku, još jednom, zna se cilj, prodati Daglasa Koštu Vulvsima ili eventualno Mančester Junajtedu. U ovom trenutku još je neizvesno, Mendeš ubeđuje Brazilca kome se ne ide u Vulverhempton, ali bi mogao da pristane na kraju, jer će u Juventusu retko dobijati šansu.



Uz to, Juve očekuje dogovor sa Kedirom do ponedeljka, priča se da bi Nemac uz odštetu, mogao da ima odrešene ruke, pominje se Arsenal, ovaj fudbaler smatra da još nije vreme za MLS i da može da igra na vrhunskom nivou.



Ako odu Kedira i Košta, Juventus će pokušati da dovede Kjezu iz Fiorentine. Igrač je nezadovoljan, želi samo u Torino, Toskanci su postavljali nemoguće uslove, 70 miliona evra, ali to niko neće platiti.



Sa druge strane, jasno, da ovakav Kjeza, nezadovoljan i željan novog izazova neće puno koristiti klubu. Fiorentina želi Luku Pelegrinija kao dodatak transferu, talentovani levi bek se vratio sa pozajmice u Kaljariju, Juve ga je podsetimo doveo iz Rome, ali nije još odigrao ni meč u crno-belom dresu.











I na kraju, odlaskom Pelegrinija i eventualnom prodajom De Šilja, otvorio bi se prostor da Paratići završi pregovore oko Emersona Palmijerija, levog beka Čelsija. Pozajmica sa otkupom je sve realnija, Lampard izgleda ne računa na Brazilca. Nekadašnji fudbaler Rome bi bio alternativa za Aleksa Sandra koji je trenutno povređen, a koga Pirlo namerava da koristi ofanzivnije.



Jasno sa Kjezom i Emersonom, tim bi bio još jači i Pirlo bi, kao i njegovi prethodnici na raspolaganju imao praktično dva tima...