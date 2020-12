Juventus u strahu, zima donosi rešenje? Dva pojačanja ili trampa veka za deseti "Skudeto"?

U Juventusu stvari nisu dobre. Očekivale su se teškoće kada je Pirlo preuzeo tim, potrebno mu je vreme, ali problem je što "Bjankoneri" titule osvajaju u duelima sa malim klubovima.



Kako su već izgubili šest bodova protiv Verone, Krotonea i Beneventa, i kako silno zavise od Ronalda, ovo nije dovoljno, jednostavno i dalje se drže na Kristijanovim i Moratinim golovima, sa dvs igrača teško će odbraniti titulu.



Italijanski mediji danas pišu da je Juve u strahu i da će kupovati u januaru što gotovo nikada ne rade. Pokušavaju da se oslobode Kedire, ali teško će ga Everton uzeti na zimu, Nemac koji je otpisan ne želi u MLS ima ugovor do kraja godine. Priča se da će probati da prodaju Bernadeskija ili da ga menjaju za nekog fudbalera, na listi je nekoliko igrača.







I dalje nisu odustali od Milika, ali navodno bi u ovom trenutku pristali na trampu sa Junajtedom, Dibala za Pogbu. Oba igrača su u istoj situaciji, 18 meseci do kraja ugovora, samo rezerve u klubu, no, problem je što bi Pogbina plata bila duplo veća od Dibaline.



Ono što je potrebno je plej, ali Udineze ne popušta oko De Pola, a neke druge varijante kao Isko su nerealne.



Pirlo gleda ka Lokateliju, no, ako Juventus ne proda Bernadeskija i ne oslobodi se Kedire, teško da će imati dovoljno novca da dovede par igrača koji će pojačati konkurenciju.







Dolazak Pogbe, odnosno odricanje od Dibale je po mnogima rešenje, ali za sada je to samo ideja, pitanje je koliko bi sve koštalo s obzirom na visinu ugovora Francuza i neizbežne Rajoline provizije.



Sve u svemu, neće biti lako osvojiti desetu uzastopnu titulu, ali javnost se slaže da je Juve sam sebi najveći protivnik. Ako zaigraju kako mogu, rivali će biti u nevolji, ali te igre sada nema ni u naznakama.