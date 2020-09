Juventus rešio pitanje par prodaja, sada je napad iz snova već sasvim blizu! Navijači u euforiji!

Juventus će izgleda dobiti veliko pojačanje. Kako stvari stoje nova "devetka" će biti Luis Suarez, ako jasno uspe da dobije novac i ode iz Barselone kao slobodan igrač.



Ali s obzirom na želju kluba da ga se oslobodi, izgleda da je to još jedina prepreka, jer se Suarez dogovorio. Prihvatio je ponudu Juventusa, 10 miliona po sezoni, s obzirom na poreske zakone to će biti 15 miliona godišnje, što je ipak prihvatljivo za italijanskog šampiona.



Navodno Urugvajac je zvao Kjelinija, preko posrednika koji mu je rekao da nema nikakav problem sa tim da ovaj dođe u Juve, da je onaj ugriz sa Mundijala 2014. zaboravljen, i da če biti dobrodošao.



Moguće je da Juve plati simbolično za Urugvajca, ali pre svega Barsa mora napadaču da isplati odštetu od 15 miliona za poslednju sezonu.



Sve u svemu, čini se da je posao blizu, ali treba sačekati.



Juve je na putu da proda Romera Atalanti za oko 25 miliona evra, Argentinac je kupljen od Đenove, ostavljen na pozajmici, ali neće očigledno ni dobiti šansu u Torinu.



De Šiljo ima ponude iz inostranstva, Valensije pre svih, on ili mladi Pelegrini će morati da spakuju kofere, čeka se odluka Rena oko Ruganija, Perin će biti golman svoje Đenove, sa otkupom na kraju sledeće sezone.







I dalje ostaje problem Iguaina i Kedire, mada se pregovara o odšteti i raskidu ugovora, a nema za sada očekivane ponude Junajteda za Daglasa Koštu. I dalje je problem plata preveliki, pa se mnogi pitaju kako Juventus smanjuje platni fond, ako dovodi Suareza koji će biti treći najplaćeniji iza Ronalda i De Lihta.





Ipak, ovo je izazvalo euforiju među pristalicama, ali i u medijima, Ronaldo je navodno optirao za Urugvajca, koga i sada u 33. godini smatra za jednog od najboljih napadača na svetu. Javnost čeka Suareza kao veliku zvezdu, u pitanju je fudbaler koji je svojevremeno bio na meti Juventusa kada je igrao u Liverpulu, ali Redsi nisu ni hteli da čuju da ga prodaju, a posle se pojavila Barselona.





Sa Dibalom, Ronaldom, Kuadradom iza Suareza, Juventus će imati neverovatan napad, ali da sačekamo...