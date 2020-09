Juventus prodaje, ova imena su u igri za nova pojačanja šampiona!

Juventus će večeras u Rim, posle lake startne pobede čeka ih mnogo teži protivnik, Roma, koja nije dobro startovala, ali je uvek silno motivisana protiv "Bjankonera".



Juventus je u prošlosti često gubio u Rimu, mada su neki mečevi bili nevažni, prošle godine je u nebitnoj utakmici Sari izveo drugi tim u Torinu, pa je "Vučica" potvrdila peto mesto. Ali, prošlog januara na krcatom "Olimpiku" Juventus je lako pobedio.



Favoriti jesu, ali domaćin je jači za Džeka kome je propao angažman u Juventusu, u Veroni je u remiju bez golova presedeo na klupi, ali se vraća večeras.



Prelazni rok za Juventus nije završen. Pirlo je juče bio iskren na pitanje novinara šta očekuje do kraja "pijace".



"Ne očekujem ništa, ako bude neke prilike na tržištu, probaćemo da iskoristimo", rekao je novi trener italijanskog šampiona.





Ono što se čeka je sutrašnji raskid ugovora Kedire, kome će biti isplaćena odšteta, ali i eventualni odlazak Daglasa Košte u Vulverhemtpon. U PL bi mogao i Rugani, Vest Hem, Fulam i Njukasl su zainteresovani, cena je oko 15 miliona evra, štoper je tek peti u rotaciji i prošle sezone je retko bio na terenu. Sada, kada Pirlo koristi i Danila kao štopera, uz Demirala, i neprikosnovene Bonućija, Kjelinija i povređenog De Lihta, stvari su više nego jasne, Rugani je otpisan. Ali, ima platu 3.5 miliona evra, koju osim engleskih klubova nema ko da plati.











Ako odu Rugani i Daglas Košta (Luka Pelegrini je napustio klub i prešao u Đenovu) otvoriće se prostor za jedno, ili dva pojačanja.



Prva meta ostaje Kjeza koji košta 60 miliona evra, ali Juventus će to teško platiti, i moguće je da dovedu nekog jeftinijeg napadača, druga je Emerson Palmijeri, levi bek Čelsija koji bi mogao da stigne na pozajmicu sa obaveznim otkupom. No, čini se da Pirlo ima dovoljno kvaliteta, De Šiljo je alternativa na obe pozicije po boku, plus, novi trener je lansirao igrača rezervne ekipe Đanluku Frabotu, po levom boku, odigrao je više nego korektno u pobedi protiv Sampdorije. Uz to, Pirlo vidi Bernadeskija kao igrača koji bi mogao da u 3-5-2 deli sa Sandrom minutažu kao levi spoljni igrač, odmah je povučena paralela sa Zambrotom koji je prvo bio napadač, a onda se sjajno snašao kao ofanzivni bek.



Dakle, čekaju se prodaje, čini se da je najvažnije osloboditi se trojice ili četvorice igrača, napadač je prioritet, Rajola i dalje pokušava da vrati Keana u klub, ali Everton ne popušta. Pojavila se i kombinacija oko Korie iz Lacija koji bi nakon dvogodišnje pozajmice bio plaćen 50 miliona evra. Ali, ako je tako, onda je verovatno bolje da Juve proba da isti dogovor postigne oko Kjeze koji želi samo u Torino.



Vlasnik Fiorentine, Roko Komiso nije odbacio mogućnost da do kraja sledeće nedelje italijanski reprezentativac napusti klub. Ali za 60 miliona evra niko ga neće kupiti...