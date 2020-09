Juventus očaran muzikom maestra Pirla, sad samo treba da kaže kog igrača hoće!

Novi Juve, kako kaže Pirlo, njegov Juventus, odbijajući poređenje sa ostalim trenerima je odigrao sjajno poluvreme, iako je u drugom dao više golova, ono u prvih 45 minuta je očaralo sve. Da Ronaldo nije promašivao sve bi bilo rešeno, a iskreno, ovo sa gotovo istim igračima deluje kao potpuno drugačija ekipa.



Ramzi i Rabio nisu mogli da se prepoznaju, odigrali su sjajno, a novajlija Kuluševski je pokazao klasu. Pirlo ne misli da je mladi Frabota u startnoj postavi bio neki rizik.



"Trenirao je sa nama, može da igra, nije to rizik, samo potvrda onog što sam video na treningu", kaže "Mocart".



On ni tokom meča, ni posle njega nije pokazivao nikakvu emociju, čestitao je igračima, ima i zamerke, ali navijači su oduševljeni.



Sve deluje mnogo bolje, sad se čeka Dibala.



"Imaćemo mesta za njega ne brinite, veliki igrač može svuda da se uklopi", dodao je novi trener Juventusa.



Sada je na klubu, on čeka napadača, oko Džeka se zakomplikovalo, od Suareza, to je potvrdio Paratići nema ništa



"Nije samo Džeko, imamo i druge opcije", rekao je transfer guru kluba.



Kean je odigrao 12 minuta za Everton, sva je prilika da će se vratiti, ali potreban je neko iskusniji.



Klub je pitao Pirla da li mu je potreban još neko, ali izgleda da njega puno ne zanima.



"Za dobre igrače imamo mesta, ali čini se, rekao sam i na početku da problem ove ekipe nije bio nedostatak kvaliteta", kaže Pirlo, koji po svemu sudeći ne razmišlja mnogo o pojačanjima, ali svakako će sačekati klasičnog napadača koji bi trebalo da pomogne da se ne promaši deset šansi kao sinoć i koji bi rasteretio napadače...