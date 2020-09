Juventus objavio veličanstven "povratak kući"!

Zvanično je, Alvaro Morata je ponovo u crno-belom.



Napadač koji je ostavio traga svojevremeno igrajući za Juventus stiže iz Atletiko Madrida i to na pozajmicu uz mogućnost otkupa na kraju sezone.



Kako je zvanično objavljeno na sajtu Juventusa, oni će samo za ovu sezonu platiti Moratu 10 miliona evra, a postoji mogućnost da ga otkupe za 45 miliona.



Nije to jedina opcija koju ima Juve, postoji i opcija za još jednogodišnji pozajmicu nakon završetka ove sezone po istoj ceni od 10 miliona evra, a nakon toga i otkup za 35 miliona evra.



Dakle, Pirlo je dobio veliko ime u napadu, videćemo kako će ga ukomponovati u tim.





More memories ❤️

More victories 💪

More sound 🔊

More lights ✨#MOREMORATA @alvaromorata#LiveAhead pic.twitter.com/VZc9fUMWIs