Juventus nudi Parižanima najveću trampu u istoriji fudbala, pet razloga zbog kojih je ovo nemoguća misija!

I dalje se mediji bave sudbinom Kristijana Ronalda, odnosno navodnom željom Juventusa da ga se oslobodi na kraju sezone. Iako je daleko najbolji igrač "Bjankonera" Pirlo smatra da je sebičan, da tim postaje talac ambicija Portugalca da postiže golove bez obzira na rezultate, a i klub hoće da se oslobodi njegovog ugovora.



Pominje se najčešće Pari Sen Žermen kao opcija, oni su bili blizu Portugalca, ali je korona sve pokvarila.



"Ko zna, mi smo tu, ako poželi da promeni klub", rekao je Leonardo i priznao da bi Parižani hteli možda i najboljeg igrača u istoriji. Nije samo igrački već finansijski efekat u pitanju, a pisali smo ranije kako bi ogroman broj Portugalaca koji živi u Parizu i širom Francuske (oko 1.7 miliona, najviše ih je u Parizu) reagovao na dolazak idola. Zanimljivo da više Portugalac živi u Francuskoj koja ih je primila tokom Zalazarove diktature nego u SAD.



Juve ne želi da ga izgubi bez obeštećenja, tačnije spremni su da ponude novac i Ronalda za Nejmara. Juventus je već nudio pre dva leta Dibalu i 100 miliona za Brazilca, no u PSŽ tu ponudu nisu ni razmatrali.



Sada će teško prihvatiti i ovu, pet je razloga što je nemoguće da vidimo trampu veka.







Prvi je jednostavan, Pari Sen Žermen računa sa Nejmarom, njega će lakše zadržati nego Mbapea, i on je izrazio želju da potpiše novi ugovor. Juventus jeste neuporedivo veći klub, ali Nej i pored toga što je njegov otac razgovarao sa Paratićijem nije oduševljen selidbom u Torino.



Drugi je što bi se Nejmar suočio sa potpuno drugačijim okruženjem, homogenijom sredinom, pravilima koja su za njega neuobičajena, odsustvom klanova i strogom disciplinom, to bi bio veliki rizik i za klub.



Treći razlog je novac, on može da dobije više para u Parizu, pa iako je italijanska liga kvalitetnija, čini se da je ovo lakša opcija, može da se koncentriše na Ligu šampiona.



Četvrti je tradicija, Brazilci baš ne uspevaju u Juventusu, možda upravo zbog odnosa u svlačionici, istina da je njegov dobar prijatelj Artur sada u Torinu, ali i on ima problem da se snađe.









I na kraju peti, Torino je slepo crevo, miran grad na severu, svakako ne odgovara temperamentu Brazilca, nema nekog noćnog života, i teško ga je generalno zamisliti u takvom okruženju...



U svakom slučaju, zaista je teško videti ovakav rasplet, mada nije nemoguće da Ronaldo stigne u Pariz, pogotovo ako Mbape na leto ode u Real Madrid.