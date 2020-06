Juventus na konopcima, afera za aferom, ko sastavlja tim?

U Juventusu uy dosta problema čekaju večerašnji meč protiv Bolonje, posle gubitka kupa Italije u tim se uvukao strah, igraju loše, ako ne dobiju i prepuste prvo mesto Laciju, Sarijeva ionako zaljuljana klupa bi mogla da bude električna stolica.



On je priznao čak da je i protiv Napolija, kao protiv Milana želeo da Ronaldo igra centralnog napadača, ali da Kristijano i Dibala to nisu želeli.



Da li je ova najava u stvari i priznanje da su igrači preuzeli svlačionicu teško je reći. Pre karantina, odnosno pre meča sa Interom, ali i posle meča sa Lionom, Sari se sukobio sa Pjanićem, koji je sada već glavom u Barseloni, priča se da je Artur pristao i da će trampe biti.



Ali, Bosanac je i dalje čovek na koga Sari mora da se osloni, jer nema na koga, povredio se Kedira, Remzi i Rabio nisu spremni, pa će Bentankur i Matuidi verovatno činiti trio sa Pjanićem.



Situacija je teška jer nema ni Aleksa Sandra, De Šiljo će prinudno na levog beka, pa sve to znači da će protiv Mihajlovića biti na velikom ispitu.



Mediji nemaju dilemu, ako ne pobedi, Anjeli će početi da razmišlja o povratku Alegrija, pa je jasno da meč na "Dal'Ari" stiže u najgore vreme...







Sariju se zamera i što je odbio da menja De Šilja za Kurzavu zimus, pa sada nema levog beka, Aleks Sandro će propustiti najmanje pet mečeva...