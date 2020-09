Juventus i Roma završili ne jedan, već dva posla! Za Juve nije kraj, najskuplji tek dolazi?

Juventus je i definitivno odustao od Suareza. Neće više čekati, u potpunosti su se okrenuli jedinom rešenju, Edinu Džeku.



Naime, Bosanac je već spakovao kofere, čeka dolazak Areka Milika u Rim kako bi krenuo u Pijemont. Ovo će biti napadač koga Pirlo silno želi, ali moraće još malo da se strpi.



U međuvremenu, Roma i Juventus završavaju još jedan posao, u pitanju je Matija De Šiljo.



Bivši igrač Milana će otići u Rim, po svemu sudeći, može da pokriva obe strane terena, levog i desnog beka. U Juvetusu nema mesta, Fonseka bi želeo da ga dovede, ostalo je do formule, Juve bi siguran otkup na kraju sezone, odnosno lako dostižnu klauzulu, suma je oko 10 miliona evra.



Čini se da postoji volja da se posao završi, a Roma uz De Šilja, Milika hoće i Kumbulu iz Verone, Albanac je bio na meti Intera, ali i Lacija, na kraju bi mogao u redove "Vučice".



Vratimo se Juventusu.



Hoće li Džeko biti poslednje pojačanje?



To zavisi od prodaja. Ako uspeju da se oslobode Kedire, ali i Daglasa Košte, priča se da će uslediti najveće ulaganje u sezoni. Naime, meta je Auar iz Liona, mladi fudbaler želi u Juventus, iz Francuske stižu vesti da je za njega to prva opcija i da želi da igra kod Pirla.







Ali, Žan Mišel Ola drži cenu, naime, priča se o oko 60 miliona evra i čini se da Juventus, pre svega zbog silnih gubitaka nema taj novac. No, italijanski mediji tvrde da je Lion raspoložen za pozajmicu sa obaveznim otkupom, što bi Juventusu odgovaralo jer bi sledeće sezone mogli da se oslobode još nekoliko igrača, dodatno smanje troškove i stvore prostor da otkupe sjajnog igrača.