Juve završio posao, dve odštete, B1 i Pirlo će dobiti ogromno pojačanje! Slede još dvojica?

Izgleda da je Juventus blizu ključnog posla, naime, Pipita Iguain je odbio ponude Fiorentine i još par evropskih klubova, ostaje pri tome da posle Juventusa neće igrati više u Seriji A, a izgleda da je dogovorio sve sa Inter Majamijem u koji je već otišao Blez Matuidi.



Bekam čeka Argentinca čiji brat od ponedeljka pregovara o odšteti od Juventusa za poslednju godinu ugovora u kojoj je napadač trebalo da primi 7.5 miliona evra.



Juventus čeka konačni sporazum, kako bi ubrzao stvari oko dovođenja novog napadača. Imaju pristanak Džeka, ali on je druga opcije, Luis Suarez je dogovorio ugovor na dve sezone, vredan 10 miliona evra neto, i on čeka odštetu od Barse, pa će polagati B1, ispit iz italijanskog jezika kako bi dobio pasoš. To je već završeno, uči i trenira sa Barselonom. Juve nema mesta za strance posle dovođenja MekKenija, Suarez je u Španiji igrao kao domaći igrač, ali su pravila različita od Italije. Ali, žena je poreklom Italijanka, ima pasoš EU, "El Pistolero" je bio lenj svih ovih godina da uzme špansko državljanstvo, sada će dobiti italijansko i najverovatnije početkom sledeće nedelje potpisati za Juventus.



Do kraja prelaznog roka trebalo bi da stigne Kean koji želi svim silama da se vrati u klub iz Evertona. On je odbio Dortmund i čeka da Rajola dogovori dvogodišnju pozajmicu bivšem klubu uz otkup.











Juventus će probati da nekom trampom stigne do Beljerina iz Arsenala, ali je to malo verovatno. Odlazak Kedire bi verovatno otvorio vrata za novog italijanskog reprezentativca Lokatelija, bivšeg igrača Milana koji je blistao u Sasuolu prošle sezone...



Ali, napadač je prioritet, sve ostalo čeka dolazak Suareza...