Juve - Tim za narednu sezonu poznat, trampa ključ, tri ili četiri nova lica!

Juventus je spremio strategiju za prelazni rok, i ona će biti kombinacija ulaganja i trampi. U ovom trenutku u klubu odbacuju svaku pomisao da menjaju De Lihta za Pogbu, Holanđanin je nedodirljiv.



Uz to, ono što je sigurbo je da ostaju i Dibala i Ronaldo, a Iguainu je vreme isteklo. Doduše, ako on odbije da ode, Juve nema mnogo rešenja, godinu dana ima ugovor, mada bi probali da ga puste po formuli "Tevez" koji je svojevremeno otišao u Boku. Dakle, "Pipita" bi bio slobodan da se preseli u River, a Juve bi dobio opciju na neke mlade igrače "Milionera".



Njegova zamena u napadu bi trebalo da bude Gabrijel Žesus za koga nude Daglasa Koštu, Ikardi i dalje ostaje želja, ali po svemu sudeći, teško ostvariva.



Juve će prodati De Šilja, verovatno Pari Sen Žermenu, pokušati da dovede Tonalija iz Breše, što bi označilo kraj za Miralema Pjanića u Torinu. On ima nekoliko ponuda, PSŽ bi rado želeo da ga vidi u svojim redovima.











Sa pozajmice u Kaljariju biće vraćen Luka Pelegrini kako bi konkurisao za levog beka, a od odlaska Bernadeskija bi mogla da zavisi kupovina Kjeze sa kojim Juve ima dogovor. Bez obzira na ishod prvenstva, dogovor je da se podmladi tim. Podsetimo već je stigao Kuluševski, mesta nema za Kediru, a Rabio i Remzi će izgleda ostati.