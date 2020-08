Juve te plaća da odeš! Trojica za "dž", Pirlo planira da promeni pola tima, veliki povratak Španca?!

Blez Matuidi je na korak od odlaska, praktično je sve završeno, ide u MLS, igraće za Inter Majami. On ima još godinu ugovora, oprostio se od saigrača, priča se da će dobiti i malu odštetu za prevremeni raskid ugovora.



Isto Juventus pokušava da uradi i sa Kedirom i Iguainom. Nemac je odbio još proletos takvu ponudu, on je uglavnom povređen, ima ponude iz MLS, ali Juve će morati da mu plati deo od 6 miliona koje mu ostaju za sledeću sezonu kako bi napustio klub. Ista situacija kod Iguaina, on bi mogao u Ameriku ili River Platu, ali ugovor od 7 miliona po sezoni se ne baca, pa će klub morati i njemu da isplati odštetu kako bi se rešio Argentinca.



U pitanju su ugovori koji vrede blizu 40 miliona evra bruto, Juventus ne traži obeštećenje za igrače, samo da uštedi na platama.



Osim pomenute trojice, Remzi će posle samo godinu dana biti prodat, prema informacijama iz Italije, čeka se neka ponuda iz PL, ali i on ima jak ugovor, videćemo šta će biti sa bivšim igračem Arsenala.



Rugani je na izlaznim vratima, svojevremeno je vredeo 40 miliona, toliko je odbijeno od Čelsija, ali sada klub ni pola tog novca ne može da uzme, pa se nadaju da mogu da ga ubace recimo u neku trampu sa Romom za Zaniola ili Fiorentinom za Kjezu, mada to nije toliko verovatno...



Podsetimo Pjanić je već igrač Barselone, videćemo šta će biti sa Bernadeskijem koji ima lošu sezonu, stigli su Artur i Kuluševski, ali to je tek početak.











Podmladiće tim, Pirlo smatra da prelazni rok treba da bude prilagođen formaciji 4-3-3, osim Zaniola, želja je Tonali, najveća meta Isko, ali Juve neće žrtvovati Dibalu, o tome navodno nema ni govora. Nedodirljiv je i Ronaldo, a od napadača Raul Himenez ili ipak Milik, ostaju mete, ali se spreman bomba, navodno bi Juventus mogao da vrati Alvara Moratu, pogotovo ako Atletiko dovede Lakazeta.



Pirlo ne smatra da je potrebno više od tri ili četiri igrača, ali na pozicijama koje su ključne, biće više prodaja nego dolazaka, Daglas Košta je takođe na prodaju...



Videćemo kako će sve izgledati...