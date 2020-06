Juve pristao na zahtev Junajteda, Bosanac se "pozdravio"!?

Izgleda da je Juventus promenio mišljenje i da bi Junajted mogao da dobije ono što želi za Pogbu. Naime, iako je Sari odbijao bilo kakvu pomisao da proda Remzija, sada se čini da su Italijani otvoreniji da kapiten Velsa bude deo posla za Pogbu, najviše zbog svoje ogromne plate.



Remzi je igrao promenjivo, ali je u nekim derbijima pokazao da itekako može da bude od pomoći i da bi posle adaptacije trebalo da bude standardan i to bliže golu, u različitoj ulozi od one koju je imao u Arsenalu. Junajted ga je tražio kao deo trampe, Juve nudio Rabioa, ali su Englezi to odbili.



Sada se stvari menjaju, ako bi Remzi otišao, sa svojih desetak miliona godišnje to bi značilo da Juve, koji će prodati i Rabioa i još nekolicinu igrača mogao da otvori prostor za platu Pola Pogbe.



Takođe, sinoćnja partija Miralema Pjanića naišla je na loš odjek, dok u Španiji tvrde da je on već mislima u Barseloni. Ako bi Juve doveo Pogbu, plus stiže Kuluševski koji je plaćen 40 miliona evra, onda bi Pjanić i Remzi, uz Rabioa, De Šilja, Ruganija, Bernadeskija, golmana Perina, Iguaina mogli značajno da promene tim.



Ekipa nije igrala dobro protiv Milana, osim u prvih pola sata, nemaju snage, Ronaldo je promašio penal, ali uspeli su remijem bez golova da stignu do finala, sada čekaju ishod između Intera i Napolija večeras, a za trofej će se u sredu boriti u Rimu.