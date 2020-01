Juve potvrdio, ovo će biti jedino pojačanje do kraja prelaznog roka!

Izgleda da ni poraz u Napulju neće promeniti planove Juventusa. Naime, oni su na +3, odigrali su loš meč, pretrpeli drugi neuspeh u sezoni protiv oslabljenog Napolija, Sari je igrače optužio da su bili odsutni i da su više razmišljali o neuspehu Intera, nego o meču.



U svakom slučaju ne menja se plan u prelaznom roku, Paratići je potvrdio, radi se na razmeni, De Šiljo odlazi, Kurzava će stići iz PSŽ čime će biti pojačana konkurencija, odnoasno Aleks Sandro dobiti alternativu.



To je jedino što je Sari tražio, ali mnogi smatraju da Juve mora da proda Džana, da dovede nekog kreativnijeg vezistu i da ovo nisu igrači koji Sariju mogu da obezbede igru koju želi. Naime, smatraju da Pjanić nema pravu zamenu, da Juve ima dosta problema kada on nije na najvišem nivou.



No, klub se ne obazire, osim razmene sa PSŽ neće biti drugih poteza, čak je demantovana prodaja Džana, a o trampi ili odlasku Bernadeskija nema ni govora.



"Verujemo u njega, ne pomišljamo da pustimo Bernadeskija bilo gde", kaže transder guru Juventusa.