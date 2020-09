Juve - Novi nostalgični povratak, trio iz snova, Pirlovih XI za euforiju navijača?

Juventus se lagano kreće ka sklapanju tima za novu sezonu, kako stvari stoje, rešavaju pitanja igrača koji će otići, iako još nema konačnog dogovora.



Ali, italijanski mediji bruje da će Suarez, u slučaju da se oslobodi Barselone bez obeštećenja, stići u Juve, jer bi radije u Italiju nego u PSŽ.



Mediji najavljuju strašni trio Ronaldo-Suarez-Dibala, ali je pitanje u kojoj formaciji Pirlo može da uklopi njih trojicu.



Najavljen je novi povratak, kao svojevremeno Bonući, Bufon, i Mois Kean hoće natrag, izgleda da je Everton popustio, pa će promašena investicija natrag u Juve, na dvogodišnju pozajmicu sa otkupom.



Ostaje da se reši pitanje desnog beka, Pirlo bi Beljerina, ali je Španac preskup, na drugoj strani, Desta iz Ajaksa hoće i Bajern.







Vezni red, osim ako ne ode Remzi, ostaje isti, stigli su Kuluševski, Artur i MekKeni, u slučaju da se oslobode Velšanina, sve što traži novi trener je Manuel Lokateli iz Sasuola.



I to bi bilo to, verovatno bi tim izgledao ovako, jer Pirlo razmišlja o 4-2-3-1.



Šćešnji

Dest, De Liht, Bonući, Sandro,

Artur, Bentankur,

Kuadrado, Dibala, Ronaldo,

Suarez.



Naravno ovde je moguće da recimo umesto Desta šansu dobije Danilo koji se nije proslavio, ostaće i Bernadeski, Kean će biti rezervni napadač, tu su Rabio, Kuluševski, MekKeni, Remzi, De Šiljo kao alternativa na obe bekovske pozicije, jasno Kjelini i Demiral kao štoperi, ponovo će to biti ekipa koja može mnogo i ostaće i pored ambicija Intera, prvi kandidat za titulu.