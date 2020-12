Juve izgubio kompas, jedan povratak, dva veterana, veliko ime koje niko neće?

U Juventusu su na odmoru do sutra, klub nije u najboljoj situaciji posle poraza od Fiorentine, kao i odluke da bude ponovljen meč protiv Napolija. U ovoj situaciji, jasno je da ima mnogo problema, jer žele desetu titulu, a realno od nje nisu bili dalji dugo vremena



Da li reagovati tokom zime što klub retko radi?



Traže još jednog napadača, kao zamenu za Moratu i dvojica bivših fudbalera kluba Ljorente i Simone Zaza bi mogli da se vrate na "Alijanc". Navijači to dočekuju sa skepsom, jer čini se da problem nije u napadu, već u veznom redu i da tu treba uložiti novac u igrala koji bi trebalo da poveže redove.



No, novca za Lokatelija iz Sasuola koji je želja Pirla nema, danas "Tutosport" piše da i dalje razmišljaju o Ozilu. On bi jasno došao bez obeštećenja, Arsenalu je samo da se oslobodi njegove platr, ali teško je verovati da bi mu Juventus za šest meseci u ovoj situaciji nadoknadio primanja od 10 miliona, pa ta varijanta nije baš zasnovana na ekonomskim parametrima. Pogba je daleko ove zime, Junajted ne prihvata zamenu, osim eventualno Dibale, ali za to nema šansi. Traže 55 miliona evra, plus, Rajolina provizija, kao i plata Francuza sve to su objektivno velike prepreke za dogovor.



Nije jasno ni šta će biti sa Dibalom koji je daleko od tima, ili je povređen, ili u lošoj formi. I Bernadeski visi, kada se sve sabere, Juventus je baš u teškoj situaciji.







Ako se vrati Ljorente, ili ipak stigne Ozil, po mnogima to će biti znak da gube glavu i priznanje da su potpuno pogrešili letos, ne sa dovođenjem Morate i Kjeze koji jesu igrači za Juventus, već pre godinu i po dana, kada su stigli Ramzi i Rabio, igrači koji nisu opravdali očekivanja. Dodajte tome da ni Artur nije pokazao ništa i biće vam jasno zbog čega je Paratići na udaru, mada ima i dalje podršku Anjelija i Nedveda.